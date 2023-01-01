ألف بيزو أرجنتيني إلى منات تركمانستاني

تحويل ARS إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٩٫٦٠ tmt

1.00000 ARS = 0.00960 TMT

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Turkmenistani Manat
1 ARS0.00960 TMT
5 ARS0.04802 TMT
10 ARS0.09604 TMT
20 ARS0.19208 TMT
50 ARS0.48021 TMT
100 ARS0.96042 TMT
250 ARS2.40104 TMT
500 ARS4.80208 TMT
1000 ARS9.60415 TMT
2000 ARS19.20830 TMT
5000 ARS48.02075 TMT
10000 ARS96.04150 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Argentine Peso
1 TMT104.12200 ARS
5 TMT520.61000 ARS
10 TMT1041.22000 ARS
20 TMT2082.44000 ARS
50 TMT5206.10000 ARS
100 TMT10412.20000 ARS
250 TMT26030.50000 ARS
500 TMT52061.00000 ARS
1000 TMT104122.00000 ARS
2000 TMT208244.00000 ARS
5000 TMT520610.00000 ARS
10000 TMT1041220.00000 ARS