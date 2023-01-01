بيزو أرجنتيني إلى شلن كيني

تحويل ARS إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
421 kes

1.00000 ARS = 0.42074 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.35571.434861.659050.9572518.2232
1GBP1.1583511.2319102.3511.662141.921841.1088321.1097
1USD0.940350.811754183.0841.349251.560060.900117.1359
1INR0.01131790.009770280.01203610.01623960.01877690.01083360.206248

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Argentine Peso / شلن كيني
1 ARS0.42074 KES
5 ARS2.10369 KES
10 ARS4.20738 KES
20 ARS8.41476 KES
50 ARS21.03690 KES
100 ARS42.07380 KES
250 ARS105.18450 KES
500 ARS210.36900 KES
1000 ARS420.73800 KES
2000 ARS841.47600 KES
5000 ARS2103.69000 KES
10000 ARS4207.38000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Argentine Peso
1 KES2.37677 ARS
5 KES11.88385 ARS
10 KES23.76770 ARS
20 KES47.53540 ARS
50 KES118.83850 ARS
100 KES237.67700 ARS
250 KES594.19250 ARS
500 KES1188.38500 ARS
1000 KES2376.77000 ARS
2000 KES4753.54000 ARS
5000 KES11883.85000 ARS
10000 KES23767.70000 ARS