بيزو أرجنتيني إلى دولار بروني

تحويل ARS إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٣٫٩١ bnd

1.00000 ARS = 0.00391 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 3:25 UTC
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ARS إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063388.40171.434761.659330.9571518.2199
1GBP1.1584811.23175102.4061.662061.922211.1088421.1063
1USD0.940450.811853183.1391.349351.560550.9001517.1352
1INR0.0113120.009765010.01202810.016230.01877040.0108270.206103

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار بروني
1 ARS0.00391 BND
5 ARS0.01954 BND
10 ARS0.03908 BND
20 ARS0.07816 BND
50 ARS0.19540 BND
100 ARS0.39081 BND
250 ARS0.97702 BND
500 ARS1.95404 BND
1000 ARS3.90808 BND
2000 ARS7.81616 BND
5000 ARS19.54040 BND
10000 ARS39.08080 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Argentine Peso
1 BND255.88000 ARS
5 BND1279.40000 ARS
10 BND2558.80000 ARS
20 BND5117.60000 ARS
50 BND12794.00000 ARS
100 BND25588.00000 ARS
250 BND63970.00000 ARS
500 BND127940.00000 ARS
1000 BND255880.00000 ARS
2000 BND511760.00000 ARS
5000 BND1279400.00000 ARS
10000 BND2558800.00000 ARS