بيزو أرجنتيني إلى روبية سريلانكي

تحويل ARS إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٩٢٧٫٢٠ lkr

1.00000 ARS = 0.92720 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.381.434931.659510.9572518.222
1GBP1.1583511.2319102.3751.662141.922291.1088321.1074
1USD0.94030.811754183.1031.349251.560430.900117.134
1INR0.01131480.009768050.012033310.01623590.0187770.01083110.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / روبية سريلانكية
1 ARS0.92720 LKR
5 ARS4.63598 LKR
10 ARS9.27196 LKR
20 ARS18.54392 LKR
50 ARS46.35980 LKR
100 ARS92.71960 LKR
250 ARS231.79900 LKR
500 ARS463.59800 LKR
1000 ARS927.19600 LKR
2000 ARS1854.39200 LKR
5000 ARS4635.98000 LKR
10000 ARS9271.96000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Argentine Peso
1 LKR1.07852 ARS
5 LKR5.39260 ARS
10 LKR10.78520 ARS
20 LKR21.57040 ARS
50 LKR53.92600 ARS
100 LKR107.85200 ARS
250 LKR269.63000 ARS
500 LKR539.26000 ARS
1000 LKR1078.52000 ARS
2000 LKR2157.04000 ARS
5000 LKR5392.60000 ARS
10000 LKR10785.20000 ARS