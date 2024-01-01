Arjantin pesosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ARS → LKR çevirin

1.000 ars
344,20 lkr

1,000 ARS = 0,3442 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

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Arjantin pesosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 ARS0,34420 LKR
5 ARS1,72099 LKR
10 ARS3,44199 LKR
20 ARS6,88398 LKR
50 ARS17,20995 LKR
100 ARS34,41990 LKR
250 ARS86,04975 LKR
500 ARS172,09950 LKR
1000 ARS344,19900 LKR
2000 ARS688,39800 LKR
5000 ARS1.720,99500 LKR
10000 ARS3.441,99000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arjantin Pesosu
1 LKR2,90530 ARS
5 LKR14,52650 ARS
10 LKR29,05300 ARS
20 LKR58,10600 ARS
50 LKR145,26500 ARS
100 LKR290,53000 ARS
250 LKR726,32500 ARS
500 LKR1.452,65000 ARS
1000 LKR2.905,30000 ARS
2000 LKR5.810,60000 ARS
5000 LKR14.526,50000 ARS
10000 LKR29.053,00000 ARS