بيزو أرجنتيني إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل ARS إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٥٫١٥ ang

1.00000 ARS = 0.00515 ANG

متوسط سعر صرف السوق عند 3:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ARS إلى ANG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 ANG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0632588.39751.434751.659120.957118.2186
1GBP1.1584811.23165102.3981.661991.92191.1087821.1041
1USD0.940550.811919183.1391.34941.560430.9001517.1348
1INR0.01131250.00976580.01202810.01623060.01876890.0108270.206098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 ARS0.00515 ANG
5 ARS0.02575 ANG
10 ARS0.05150 ANG
20 ARS0.10299 ANG
50 ARS0.25748 ANG
100 ARS0.51496 ANG
250 ARS1.28740 ANG
500 ARS2.57479 ANG
1000 ARS5.14958 ANG
2000 ARS10.29916 ANG
5000 ARS25.74790 ANG
10000 ARS51.49580 ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / Argentine Peso
1 ANG194.19100 ARS
5 ANG970.95500 ARS
10 ANG1941.91000 ARS
20 ANG3883.82000 ARS
50 ANG9709.55000 ARS
100 ANG19419.10000 ARS
250 ANG48547.75000 ARS
500 ANG97095.50000 ARS
1000 ANG194191.00000 ARS
2000 ANG388382.00000 ARS
5000 ANG970955.00000 ARS
10000 ANG1941910.00000 ARS