بيزو أرجنتيني إلى دولار جزر كايمان

تحويل ARS إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٫٣٧ kyd

1.00000 ARS = 0.00237 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ARS إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 KYD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.381.434931.659510.9572518.222
1GBP1.1583511.2319102.3751.662141.922291.1088321.1074
1USD0.94030.811754183.1031.349251.560430.900117.134
1INR0.01131480.009768050.012033310.01623590.0187770.01083110.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / دولار جزر كايمان
1 ARS0.00237 KYD
5 ARS0.01186 KYD
10 ARS0.02372 KYD
20 ARS0.04743 KYD
50 ARS0.11858 KYD
100 ARS0.23716 KYD
250 ARS0.59289 KYD
500 ARS1.18578 KYD
1000 ARS2.37156 KYD
2000 ARS4.74312 KYD
5000 ARS11.85780 KYD
10000 ARS23.71560 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Argentine Peso
1 KYD421.66300 ARS
5 KYD2108.31500 ARS
10 KYD4216.63000 ARS
20 KYD8433.26000 ARS
50 KYD21083.15000 ARS
100 KYD42166.30000 ARS
250 KYD105415.75000 ARS
500 KYD210831.50000 ARS
1000 KYD421663.00000 ARS
2000 KYD843326.00000 ARS
5000 KYD2108315.00000 ARS
10000 KYD4216630.00000 ARS