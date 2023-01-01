ألف بيزو أرجنتيني إلى دولار جزر كايمان

تحويل ARS إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٫٢٨ kyd

1.00000 ARS = 0.00228 KYD

Mid-market exchange rate at 21:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine pesos

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Argentine Peso / دولار جزر كايمان
1 ARS0.00228 KYD
5 ARS0.01140 KYD
10 ARS0.02281 KYD
20 ARS0.04562 KYD
50 ARS0.11404 KYD
100 ARS0.22808 KYD
250 ARS0.57020 KYD
500 ARS1.14041 KYD
1000 ARS2.28082 KYD
2000 ARS4.56164 KYD
5000 ARS11.40410 KYD
10000 ARS22.80820 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Argentine Peso
1 KYD438.44000 ARS
5 KYD2192.20000 ARS
10 KYD4384.40000 ARS
20 KYD8768.80000 ARS
50 KYD21922.00000 ARS
100 KYD43844.00000 ARS
250 KYD109610.00000 ARS
500 KYD219220.00000 ARS
1000 KYD438440.00000 ARS
2000 KYD876880.00000 ARS
5000 KYD2192200.00000 ARS
10000 KYD4384400.00000 ARS