بيزو أرجنتيني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل ARS إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٣١٣٫٥٩ bdt

1.00000 ARS = 0.31359 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063388.40171.434761.659330.9571518.2199
1GBP1.1584811.23175102.4061.662061.922211.1088421.1063
1USD0.940450.811853183.1391.349351.560550.9001517.1352
1INR0.0113120.009765010.01202810.016230.01877040.0108270.206103

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Bangladeshi Taka
1 ARS0.31359 BDT
5 ARS1.56794 BDT
10 ARS3.13589 BDT
20 ARS6.27178 BDT
50 ARS15.67945 BDT
100 ARS31.35890 BDT
250 ARS78.39725 BDT
500 ARS156.79450 BDT
1000 ARS313.58900 BDT
2000 ARS627.17800 BDT
5000 ARS1567.94500 BDT
10000 ARS3135.89000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Argentine Peso
1 BDT3.18888 ARS
5 BDT15.94440 ARS
10 BDT31.88880 ARS
20 BDT63.77760 ARS
50 BDT159.44400 ARS
100 BDT318.88800 ARS
250 BDT797.22000 ARS
500 BDT1594.44000 ARS
1000 BDT3188.88000 ARS
2000 BDT6377.76000 ARS
5000 BDT15944.40000 ARS
10000 BDT31888.80000 ARS