بيزو أرجنتيني إلى ريال كمبودي

تحويل ARS إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
11749.20 khr

1.00000 ARS = 11.74920 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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ARS إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.35571.434861.659050.9572518.2232
1GBP1.1583511.2319102.3511.662141.921841.1088321.1097
1USD0.940350.811754183.0841.349251.560060.900117.1359
1INR0.01131790.009770280.01203610.01623960.01877690.01083360.206248

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / ريال كمبوديا
1 ARS11.74920 KHR
5 ARS58.74600 KHR
10 ARS117.49200 KHR
20 ARS234.98400 KHR
50 ARS587.46000 KHR
100 ARS1174.92000 KHR
250 ARS2937.30000 KHR
500 ARS5874.60000 KHR
1000 ARS11749.20000 KHR
2000 ARS23498.40000 KHR
5000 ARS58746.00000 KHR
10000 ARS117492.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Argentine Peso
1 KHR0.08511 ARS
5 KHR0.42556 ARS
10 KHR0.85112 ARS
20 KHR1.70224 ARS
50 KHR4.25560 ARS
100 KHR8.51119 ARS
250 KHR21.27798 ARS
500 KHR42.55595 ARS
1000 KHR85.11190 ARS
2000 KHR170.22380 ARS
5000 KHR425.55950 ARS
10000 KHR851.11900 ARS