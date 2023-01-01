10 بيزو أرجنتيني إلى ريال كمبودي

تحويل ARS إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

10 ars
113.00 khr

1.00000 ARS = 11.30010 KHR

Mid-market exchange rate at 21:51
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine pesos

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Argentine Peso / ريال كمبوديا
1 ARS11.30010 KHR
5 ARS56.50050 KHR
10 ARS113.00100 KHR
20 ARS226.00200 KHR
50 ARS565.00500 KHR
100 ARS1130.01000 KHR
250 ARS2825.02500 KHR
500 ARS5650.05000 KHR
1000 ARS11300.10000 KHR
2000 ARS22600.20000 KHR
5000 ARS56500.50000 KHR
10000 ARS113001.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Argentine Peso
1 KHR0.08850 ARS
5 KHR0.44248 ARS
10 KHR0.88495 ARS
20 KHR1.76990 ARS
50 KHR4.42475 ARS
100 KHR8.84951 ARS
250 KHR22.12377 ARS
500 KHR44.24755 ARS
1000 KHR88.49510 ARS
2000 KHR176.99020 ARS
5000 KHR442.47550 ARS
10000 KHR884.95100 ARS