500 ريال كمبودي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل KHR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ khr
٤٢٫٣٠ ars

1.00000 KHR = 0.08460 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 04:00
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KHR إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87051.057987.95491.450491.675350.9472519.2696
1GBP1.1487711.2153101.0411.66631.924621.0881722.1367
1USD0.945250.822842183.1411.37111.583660.895418.215
1INR0.01136950.009896950.012027810.01649130.01904780.01076970.219086

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Argentine Peso
1 KHR0.08460 ARS
5 KHR0.42300 ARS
10 KHR0.84600 ARS
20 KHR1.69200 ARS
50 KHR4.22999 ARS
100 KHR8.45998 ARS
250 KHR21.14995 ARS
500 KHR42.29990 ARS
1000 KHR84.59980 ARS
2000 KHR169.19960 ARS
5000 KHR422.99900 ARS
10000 KHR845.99800 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / ريال كمبوديا
1 ARS11.82040 KHR
5 ARS59.10200 KHR
10 ARS118.20400 KHR
20 ARS236.40800 KHR
50 ARS591.02000 KHR
100 ARS1182.04000 KHR
250 ARS2955.10000 KHR
500 ARS5910.20000 KHR
1000 ARS11820.40000 KHR
2000 ARS23640.80000 KHR
5000 ARS59102.00000 KHR
10000 ARS118204.00000 KHR