بيزو أرجنتيني إلى بيزو أوروغواي

تحويل ARS إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٠٨٫٩٩ uyu

1.00000 ARS = 0.10899 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ARS إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 UYU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0637588.42421.435161.659390.957318.2243
1GBP1.1582811.23215102.4221.662361.922081.1088221.1093
1USD0.940050.811589183.1251.349151.559940.8999517.1321
1INR0.01130910.009763480.012030110.01623040.01876620.01082650.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / البيزو االأوروجواي
1 ARS0.10899 UYU
5 ARS0.54496 UYU
10 ARS1.08992 UYU
20 ARS2.17984 UYU
50 ARS5.44960 UYU
100 ARS10.89920 UYU
250 ARS27.24800 UYU
500 ARS54.49600 UYU
1000 ARS108.99200 UYU
2000 ARS217.98400 UYU
5000 ARS544.96000 UYU
10000 ARS1089.92000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Argentine Peso
1 UYU9.17499 ARS
5 UYU45.87495 ARS
10 UYU91.74990 ARS
20 UYU183.49980 ARS
50 UYU458.74950 ARS
100 UYU917.49900 ARS
250 UYU2293.74750 ARS
500 UYU4587.49500 ARS
1000 UYU9174.99000 ARS
2000 UYU18349.98000 ARS
5000 UYU45874.95000 ARS
10000 UYU91749.90000 ARS