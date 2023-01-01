5 بيزو أرجنتيني إلى بيزو أوروغواي

تحويل ARS إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

٥ ars
٠٫٥٤ uyu

1.00000 ARS = 0.10757 UYU

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / البيزو االأوروجواي
1 ARS0.10757 UYU
5 ARS0.53785 UYU
10 ARS1.07569 UYU
20 ARS2.15138 UYU
50 ARS5.37845 UYU
100 ARS10.75690 UYU
250 ARS26.89225 UYU
500 ARS53.78450 UYU
1000 ARS107.56900 UYU
2000 ARS215.13800 UYU
5000 ARS537.84500 UYU
10000 ARS1075.69000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Argentine Peso
1 UYU9.29633 ARS
5 UYU46.48165 ARS
10 UYU92.96330 ARS
20 UYU185.92660 ARS
50 UYU464.81650 ARS
100 UYU929.63300 ARS
250 UYU2324.08250 ARS
500 UYU4648.16500 ARS
1000 UYU9296.33000 ARS
2000 UYU18592.66000 ARS
5000 UYU46481.65000 ARS
10000 UYU92963.30000 ARS