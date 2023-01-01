بيزو أرجنتيني إلى الدولار الغياني

تحويل ARS إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٥٩٨٫٢٦ gyd

1.00000 ARS = 0.59826 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0634588.34821.434811.659310.9572518.223
1GBP1.1584811.2319102.3431.662081.922141.1089621.1095
1USD0.940350.811754183.0771.34921.560310.900117.1357
1INR0.01131880.009771110.01203710.01624040.01878140.01083450.206263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار غياني
1 ARS0.59826 GYD
5 ARS2.99132 GYD
10 ARS5.98263 GYD
20 ARS11.96526 GYD
50 ARS29.91315 GYD
100 ARS59.82630 GYD
250 ARS149.56575 GYD
500 ARS299.13150 GYD
1000 ARS598.26300 GYD
2000 ARS1196.52600 GYD
5000 ARS2991.31500 GYD
10000 ARS5982.63000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Argentine Peso
1 GYD1.67151 ARS
5 GYD8.35755 ARS
10 GYD16.71510 ARS
20 GYD33.43020 ARS
50 GYD83.57550 ARS
100 GYD167.15100 ARS
250 GYD417.87750 ARS
500 GYD835.75500 ARS
1000 GYD1671.51000 ARS
2000 GYD3343.02000 ARS
5000 GYD8357.55000 ARS
10000 GYD16715.10000 ARS