بيزو أرجنتيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل ARS إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٩٫٣٦ ttd

1.00000 ARS = 0.01936 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:36 UTC
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ARS إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063888.41771.435231.659340.957318.2249
1GBP1.1583511.23225102.4181.662491.922091.1088821.1108
1USD0.940.811524183.1151.349151.559820.899917.1319
1INR0.01130990.009763860.012031510.01623230.0187670.01082720.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار ترينيداد وتوباغو
1 ARS0.01936 TTD
5 ARS0.09681 TTD
10 ARS0.19362 TTD
20 ARS0.38723 TTD
50 ARS0.96808 TTD
100 ARS1.93617 TTD
250 ARS4.84042 TTD
500 ARS9.68085 TTD
1000 ARS19.36170 TTD
2000 ARS38.72340 TTD
5000 ARS96.80850 TTD
10000 ARS193.61700 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Argentine Peso
1 TTD51.64840 ARS
5 TTD258.24200 ARS
10 TTD516.48400 ARS
20 TTD1032.96800 ARS
50 TTD2582.42000 ARS
100 TTD5164.84000 ARS
250 TTD12912.10000 ARS
500 TTD25824.20000 ARS
1000 TTD51648.40000 ARS
2000 TTD103296.80000 ARS
5000 TTD258242.00000 ARS
10000 TTD516484.00000 ARS