بيزو أرجنتيني إلى روبية نيبالية

تحويل ARS إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٣٧٩٫٩٩ npr

1.00000 ARS = 0.37999 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:34 UTC
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ARS إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41211.435041.659440.9572518.2241
1GBP1.1583511.2321102.4091.662231.922151.1088321.1092
1USD0.94010.811622183.11751.34911.560060.8999517.1327
1INR0.01131070.009764760.012031210.01623120.01876940.01082740.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Nepalese Rupee
1 ARS0.37999 NPR
5 ARS1.89997 NPR
10 ARS3.79993 NPR
20 ARS7.59986 NPR
50 ARS18.99965 NPR
100 ARS37.99930 NPR
250 ARS94.99825 NPR
500 ARS189.99650 NPR
1000 ARS379.99300 NPR
2000 ARS759.98600 NPR
5000 ARS1899.96500 NPR
10000 ARS3799.93000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Argentine Peso
1 NPR2.63163 ARS
5 NPR13.15815 ARS
10 NPR26.31630 ARS
20 NPR52.63260 ARS
50 NPR131.58150 ARS
100 NPR263.16300 ARS
250 NPR657.90750 ARS
500 NPR1315.81500 ARS
1000 NPR2631.63000 ARS
2000 NPR5263.26000 ARS
5000 NPR13158.15000 ARS
10000 NPR26316.30000 ARS