20 بيزو أرجنتيني إلى روبية نيبالية

تحويل ARS إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

20 ars
7.33 npr

1.00000 ARS = 0.36665 NPR

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Nepalese Rupee
1 ARS0.36665 NPR
5 ARS1.83324 NPR
10 ARS3.66648 NPR
20 ARS7.33296 NPR
50 ARS18.33240 NPR
100 ARS36.66480 NPR
250 ARS91.66200 NPR
500 ARS183.32400 NPR
1000 ARS366.64800 NPR
2000 ARS733.29600 NPR
5000 ARS1833.24000 NPR
10000 ARS3666.48000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Argentine Peso
1 NPR2.72741 ARS
5 NPR13.63705 ARS
10 NPR27.27410 ARS
20 NPR54.54820 ARS
50 NPR136.37050 ARS
100 NPR272.74100 ARS
250 NPR681.85250 ARS
500 NPR1363.70500 ARS
1000 NPR2727.41000 ARS
2000 NPR5454.82000 ARS
5000 NPR13637.05000 ARS
10000 NPR27274.10000 ARS