1 روبية نيبالية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل NPR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
7.04 ars

₨1.000 NPR = $7.042 ARS

Mid-market exchange rate at 06:02
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NPR إلى ARS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8491.11293.2981.5121.6550.94721.693
1 GBP1.17811.311109.9441.7821.9511.11625.563
1 USD0.8990.763183.8781.361.4880.85219.503
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Argentine Peso
1 NPR٧٫٠٤٢٠٣ ARS
5 NPR٣٥٫٢١٠١٥ ARS
10 NPR٧٠٫٤٢٠٣٠ ARS
20 NPR١٤٠٫٨٤٠٦٠ ARS
50 NPR٣٥٢٫١٠١٥٠ ARS
100 NPR٧٠٤٫٢٠٣٠٠ ARS
250 NPR١٬٧٦٠٫٥٠٧٥٠ ARS
500 NPR٣٬٥٢١٫٠١٥٠٠ ARS
1000 NPR٧٬٠٤٢٫٠٣٠٠٠ ARS
2000 NPR١٤٬٠٨٤٫٠٦٠٠٠ ARS
5000 NPR٣٥٬٢١٠٫١٥٠٠٠ ARS
10000 NPR٧٠٬٤٢٠٫٣٠٠٠٠ ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Nepalese Rupee
1 ARS٠٫١٤٢٠٠ NPR
5 ARS٠٫٧١٠٠٢ NPR
10 ARS١٫٤٢٠٠٤ NPR
20 ARS٢٫٨٤٠٠٨ NPR
50 ARS٧٫١٠٠٢٠ NPR
100 ARS١٤٫٢٠٠٤٠ NPR
250 ARS٣٥٫٥٠١٠٠ NPR
500 ARS٧١٫٠٠٢٠٠ NPR
1000 ARS١٤٢٫٠٠٤٠٠ NPR
2000 ARS٢٨٤٫٠٠٨٠٠ NPR
5000 ARS٧١٠٫٠٢٠٠٠ NPR
10000 ARS١٬٤٢٠٫٠٤٠٠٠ NPR