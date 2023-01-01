بيزو أرجنتيني إلى بالبوا بنمي

تحويل ARS إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٫٨٦ pab

1.00000 ARS = 0.00286 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 3:34 UTC
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ARS إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41211.435041.659440.9572518.2241
1GBP1.1583511.2321102.4091.662231.922151.1088321.1092
1USD0.94010.811622183.11751.34911.560060.8999517.1327
1INR0.01131070.009764760.012031210.01623120.01876940.01082740.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Panamanian Balboa
1 ARS0.00286 PAB
5 ARS0.01429 PAB
10 ARS0.02857 PAB
20 ARS0.05715 PAB
50 ARS0.14287 PAB
100 ARS0.28573 PAB
250 ARS0.71433 PAB
500 ARS1.42866 PAB
1000 ARS2.85731 PAB
2000 ARS5.71462 PAB
5000 ARS14.28655 PAB
10000 ARS28.57310 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Argentine Peso
1 PAB349.98000 ARS
5 PAB1749.90000 ARS
10 PAB3499.80000 ARS
20 PAB6999.60000 ARS
50 PAB17499.00000 ARS
100 PAB34998.00000 ARS
250 PAB87495.00000 ARS
500 PAB174990.00000 ARS
1000 PAB349980.00000 ARS
2000 PAB699960.00000 ARS
5000 PAB1749900.00000 ARS
10000 PAB3499800.00000 ARS