بيزو أرجنتيني إلى لوتي ليسوتو

تحويل ARS إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
54.10 lsl

1.00000 ARS = 0.05410 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:31 UTC
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ARS إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.38511.435021.659360.9572518.2229
1GBP1.1582811.23205102.3781.662221.922071.1087621.108
1USD0.940150.811655183.0961.349151.560060.917.1324
1INR0.01131410.009767680.012034310.0162360.01877420.01083080.206176

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Lesotho Loti
1 ARS0.05410 LSL
5 ARS0.27050 LSL
10 ARS0.54099 LSL
20 ARS1.08199 LSL
50 ARS2.70497 LSL
100 ARS5.40994 LSL
250 ARS13.52485 LSL
500 ARS27.04970 LSL
1000 ARS54.09940 LSL
2000 ARS108.19880 LSL
5000 ARS270.49700 LSL
10000 ARS540.99400 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Argentine Peso
1 LSL18.48450 ARS
5 LSL92.42250 ARS
10 LSL184.84500 ARS
20 LSL369.69000 ARS
50 LSL924.22500 ARS
100 LSL1848.45000 ARS
250 LSL4621.12500 ARS
500 LSL9242.25000 ARS
1000 LSL18484.50000 ARS
2000 LSL36969.00000 ARS
5000 LSL92422.50000 ARS
10000 LSL184845.00000 ARS