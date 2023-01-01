بيزو أرجنتيني إلى روبية باكستانية

تحويل ARS إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٨٣٨٫٦٢ pkr

1.00000 ARS = 0.83862 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى PKR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41211.435041.659440.9572518.2241
1GBP1.1583511.2321102.4091.662231.922151.1088321.1092
1USD0.94010.811622183.11751.34911.560060.8999517.1327
1INR0.01131070.009764760.012031210.01623120.01876940.01082740.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Pakistani Rupee
1 ARS0.83862 PKR
5 ARS4.19309 PKR
10 ARS8.38619 PKR
20 ARS16.77238 PKR
50 ARS41.93095 PKR
100 ARS83.86190 PKR
250 ARS209.65475 PKR
500 ARS419.30950 PKR
1000 ARS838.61900 PKR
2000 ARS1677.23800 PKR
5000 ARS4193.09500 PKR
10000 ARS8386.19000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Argentine Peso
1 PKR1.19244 ARS
5 PKR5.96220 ARS
10 PKR11.92440 ARS
20 PKR23.84880 ARS
50 PKR59.62200 ARS
100 PKR119.24400 ARS
250 PKR298.11000 ARS
500 PKR596.22000 ARS
1000 PKR1192.44000 ARS
2000 PKR2384.88000 ARS
5000 PKR5962.20000 ARS
10000 PKR11924.40000 ARS