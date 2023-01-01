10 روبية باكستانية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل PKR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
١٢٫٣٢ ars

1.00000 PKR = 1.23162 ARS

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073189.1811.464941.647370.963618.7305
1GBP1.15311.23725102.8231.689031.899371.1110321.5957
1USD0.93190.808244183.1061.365151.535160.89817.4546
1INR0.01121310.009725460.012032810.01642660.01847230.01080550.210028

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Argentine Peso
1 PKR1.23162 ARS
5 PKR6.15810 ARS
10 PKR12.31620 ARS
20 PKR24.63240 ARS
50 PKR61.58100 ARS
100 PKR123.16200 ARS
250 PKR307.90500 ARS
500 PKR615.81000 ARS
1000 PKR1231.62000 ARS
2000 PKR2463.24000 ARS
5000 PKR6158.10000 ARS
10000 PKR12316.20000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Pakistani Rupee
1 ARS0.81194 PKR
5 ARS4.05971 PKR
10 ARS8.11942 PKR
20 ARS16.23884 PKR
50 ARS40.59710 PKR
100 ARS81.19420 PKR
250 ARS202.98550 PKR
500 ARS405.97100 PKR
1000 ARS811.94200 PKR
2000 ARS1623.88400 PKR
5000 ARS4059.71000 PKR
10000 ARS8119.42000 PKR