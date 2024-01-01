10 Pakistan rupisinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile PKR → ARS çevirin

1,000₨ PKR = 3,592$ ARS

08:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 PKR → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,59613,5961
Düşük3,52853,3788
Ortalama3,56383,4918
Değişim1.80%6.07%
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1 PKR → ARS istatistikleri

PKR → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5961, en düşük 3,5285 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5638 oldu. PKR → ARS kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

PKR → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5961, en düşük 3,3788 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4918 oldu. PKR → ARS kurundaki değişiklik 6.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3990,7923,6731,413,75434,502
1 EUR1,055189,0110,8363,8741,4873,95936,387
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,49914,6351,7794,73643,536

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Arjantin Pesosu
1 PKR3,59191 ARS
5 PKR17,95955 ARS
10 PKR35,91910 ARS
20 PKR71,83820 ARS
50 PKR179,59550 ARS
100 PKR359,19100 ARS
250 PKR897,97750 ARS
500 PKR1.795,95500 ARS
1000 PKR3.591,91000 ARS
2000 PKR7.183,82000 ARS
5000 PKR17.959,55000 ARS
10000 PKR35.919,10000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Pakistan Rupisi
1 ARS0,27840 PKR
5 ARS1,39202 PKR
10 ARS2,78404 PKR
20 ARS5,56808 PKR
50 ARS13,92020 PKR
100 ARS27,84040 PKR
250 ARS69,60100 PKR
500 ARS139,20200 PKR
1000 ARS278,40400 PKR
2000 ARS556,80800 PKR
5000 ARS1.392,02000 PKR
10000 ARS2.784,04000 PKR