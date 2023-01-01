بيزو أرجنتيني إلى جنيه جيرنزي

تحويل ARS إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
2.21 ggp

1.00000 ARS = 0.00221 GGP

Mid-market exchange rate at 20:03
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.0954591.30031.49251.657890.964418.7706
1 GBP1.1528711.263105.2651.720771.911461.1118321.6416
1 USD0.912850.791766183.3451.362451.513430.880317.1351
1 INR0.01095290.009499860.011998310.01634710.01815860.01056210.205592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه غيرنسي
1 ARS0.00221 GGP
5 ARS0.01103 GGP
10 ARS0.02205 GGP
20 ARS0.04411 GGP
50 ARS0.11027 GGP
100 ARS0.22055 GGP
250 ARS0.55137 GGP
500 ARS1.10275 GGP
1000 ARS2.20549 GGP
2000 ARS4.41098 GGP
5000 ARS11.02745 GGP
10000 ARS22.05490 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Argentine Peso
1 GGP453.41300 ARS
5 GGP2267.06500 ARS
10 GGP4534.13000 ARS
20 GGP9068.26000 ARS
50 GGP22670.65000 ARS
100 GGP45341.30000 ARS
250 GGP113353.25000 ARS
500 GGP226706.50000 ARS
1000 GGP453413.00000 ARS
2000 GGP906826.00000 ARS
5000 GGP2267065.00000 ARS
10000 GGP4534130.00000 ARS