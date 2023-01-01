بيزو أرجنتيني إلى ليو روماني

تحويل ARS إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٣٫٣٥ ron

1.00000 ARS = 0.01335 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 3:36 UTC
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ARS إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.41061.435021.659230.9571518.2228
1GBP1.1582811.23205102.4081.662221.921921.1086521.1079
1USD0.940150.811655183.121.349151.559940.899917.1323
1INR0.01131090.009764860.012030810.01623140.01876730.01082650.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Romanian Leu
1 ARS0.01335 RON
5 ARS0.06675 RON
10 ARS0.13351 RON
20 ARS0.26702 RON
50 ARS0.66755 RON
100 ARS1.33509 RON
250 ARS3.33773 RON
500 ARS6.67545 RON
1000 ARS13.35090 RON
2000 ARS26.70180 RON
5000 ARS66.75450 RON
10000 ARS133.50900 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Argentine Peso
1 RON74.90140 ARS
5 RON374.50700 ARS
10 RON749.01400 ARS
20 RON1498.02800 ARS
50 RON3745.07000 ARS
100 RON7490.14000 ARS
250 RON18725.35000 ARS
500 RON37450.70000 ARS
1000 RON74901.40000 ARS
2000 RON149802.80000 ARS
5000 RON374507.00000 ARS
10000 RON749014.00000 ARS