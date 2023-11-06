50 ليو روماني إلى بيزو أرجنتيني

تحويل RON إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ ron
٣٬٧٨١٫٧٣ ars

1.00000 RON = 75.63470 ARS

Mid-market exchange rate at 13:25
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0738589.39211.466991.65220.9647518.8121
1GBP1.153811.239103.141.69261.90631.1131321.7053
1USD0.931250.807103183.24451.36611.538580.898417.5184
1INR0.01118670.009695570.012012810.01641070.01848270.01079230.210445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Argentine Peso
1 RON75.63470 ARS
5 RON378.17350 ARS
10 RON756.34700 ARS
20 RON1512.69400 ARS
50 RON3781.73500 ARS
100 RON7563.47000 ARS
250 RON18908.67500 ARS
500 RON37817.35000 ARS
1000 RON75634.70000 ARS
2000 RON151269.40000 ARS
5000 RON378173.50000 ARS
10000 RON756347.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Romanian Leu
1 ARS0.01322 RON
5 ARS0.06611 RON
10 ARS0.13221 RON
20 ARS0.26443 RON
50 ARS0.66108 RON
100 ARS1.32215 RON
250 ARS3.30538 RON
500 ARS6.61075 RON
1000 ARS13.22150 RON
2000 ARS26.44300 RON
5000 ARS66.10750 RON
10000 ARS132.21500 RON