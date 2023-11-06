1 ليو روماني إلى بيزو أرجنتيني

تحويل RON إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٧٥٫٦٨ ars

1.00000 RON = 75.67960 ARS

Mid-market exchange rate at 13:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.074489.44111.467421.652670.964918.8057
1GBP1.1535411.2394103.1771.692771.906481.1130521.6937
1USD0.930750.806842183.24751.36581.538220.898117.5034
1INR0.01118050.009692090.012012410.01640650.01847770.01078830.210257

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Argentine Peso
1 RON75.67960 ARS
5 RON378.39800 ARS
10 RON756.79600 ARS
20 RON1513.59200 ARS
50 RON3783.98000 ARS
100 RON7567.96000 ARS
250 RON18919.90000 ARS
500 RON37839.80000 ARS
1000 RON75679.60000 ARS
2000 RON151359.20000 ARS
5000 RON378398.00000 ARS
10000 RON756796.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Romanian Leu
1 ARS0.01321 RON
5 ARS0.06607 RON
10 ARS0.13214 RON
20 ARS0.26427 RON
50 ARS0.66068 RON
100 ARS1.32136 RON
250 ARS3.30340 RON
500 ARS6.60680 RON
1000 ARS13.21360 RON
2000 ARS26.42720 RON
5000 ARS66.06800 RON
10000 ARS132.13600 RON