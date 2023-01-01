ألف بيزو أرجنتيني إلى ليو روماني

تحويل ARS إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
12.68 ron

1.00000 ARS = 0.01268 RON

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Romanian Leu
1 ARS0.01268 RON
5 ARS0.06342 RON
10 ARS0.12684 RON
20 ARS0.25369 RON
50 ARS0.63422 RON
100 ARS1.26845 RON
250 ARS3.17112 RON
500 ARS6.34225 RON
1000 ARS12.68450 RON
2000 ARS25.36900 RON
5000 ARS63.42250 RON
10000 ARS126.84500 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Argentine Peso
1 RON78.83640 ARS
5 RON394.18200 ARS
10 RON788.36400 ARS
20 RON1576.72800 ARS
50 RON3941.82000 ARS
100 RON7883.64000 ARS
250 RON19709.10000 ARS
500 RON39418.20000 ARS
1000 RON78836.40000 ARS
2000 RON157672.80000 ARS
5000 RON394182.00000 ARS
10000 RON788364.00000 ARS