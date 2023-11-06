5000 ليو روماني إلى بيزو أرجنتيني

تحويل RON إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
٣٧٨٬٣٢٠ ars

1.00000 RON = 75.66400 ARS

Mid-market exchange rate at 13:24
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.074289.41311.467251.652490.9648518.8119
1GBP1.153811.2393103.1551.692761.906471.1132521.7032
1USD0.930950.806907183.23691.36591.538340.898317.5125
1INR0.0111840.00969410.012013910.01640980.01848150.01079210.210393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Argentine Peso
1 RON75.66400 ARS
5 RON378.32000 ARS
10 RON756.64000 ARS
20 RON1513.28000 ARS
50 RON3783.20000 ARS
100 RON7566.40000 ARS
250 RON18916.00000 ARS
500 RON37832.00000 ARS
1000 RON75664.00000 ARS
2000 RON151328.00000 ARS
5000 RON378320.00000 ARS
10000 RON756640.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Romanian Leu
1 ARS0.01322 RON
5 ARS0.06608 RON
10 ARS0.13216 RON
20 ARS0.26433 RON
50 ARS0.66082 RON
100 ARS1.32163 RON
250 ARS3.30408 RON
500 ARS6.60815 RON
1000 ARS13.21630 RON
2000 ARS26.43260 RON
5000 ARS66.08150 RON
10000 ARS132.16300 RON