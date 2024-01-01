Arjantin pesosundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ARS → RON çevirin

1.000 ars
5,39 ron

1,000 ARS = 0,005392 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Arjantin pesosundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Rumen Leyi
1 ARS0,00539 RON
5 ARS0,02696 RON
10 ARS0,05392 RON
20 ARS0,10783 RON
50 ARS0,26958 RON
100 ARS0,53916 RON
250 ARS1,34789 RON
500 ARS2,69579 RON
1000 ARS5,39157 RON
2000 ARS10,78314 RON
5000 ARS26,95785 RON
10000 ARS53,91570 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Arjantin Pesosu
1 RON185,47500 ARS
5 RON927,37500 ARS
10 RON1.854,75000 ARS
20 RON3.709,50000 ARS
50 RON9.273,75000 ARS
100 RON18.547,50000 ARS
250 RON46.368,75000 ARS
500 RON92.737,50000 ARS
1000 RON185.475,00000 ARS
2000 RON370.950,00000 ARS
5000 RON927.375,00000 ARS
10000 RON1.854.750,00000 ARS