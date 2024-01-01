bin Romanya leyinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile RON → ARS çevirin

1,000L RON = 212,7$ ARS

21:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 RON → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek218,1230218,1230
Düşük211,4280210,9790
Ortalama214,2487214,0636
Değişim-0.78%0.79%
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1 RON → ARS istatistikleri

RON → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 218,1230, en düşük 211,4280 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 214,2487 oldu. RON → ARS kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

RON → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 218,1230, en düşük 210,9790 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 214,0636 oldu. RON → ARS kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5360,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,463
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,208
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,934

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Arjantin Pesosu
1 RON212,66500 ARS
5 RON1.063,32500 ARS
10 RON2.126,65000 ARS
20 RON4.253,30000 ARS
50 RON10.633,25000 ARS
100 RON21.266,50000 ARS
250 RON53.166,25000 ARS
500 RON106.332,50000 ARS
1000 RON212.665,00000 ARS
2000 RON425.330,00000 ARS
5000 RON1.063.325,00000 ARS
10000 RON2.126.650,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Rumen Leyi
1 ARS0,00470 RON
5 ARS0,02351 RON
10 ARS0,04702 RON
20 ARS0,09404 RON
50 ARS0,23511 RON
100 ARS0,47022 RON
250 ARS1,17556 RON
500 ARS2,35112 RON
1000 ARS4,70224 RON
2000 ARS9,40448 RON
5000 ARS23,51120 RON
10000 ARS47,02240 RON