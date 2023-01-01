بيزو أرجنتيني إلى روبية موريشية

تحويل ARS إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
128.18 mur

1.00000 ARS = 0.12818 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.39731.434971.659490.957218.223
1GBP1.1582811.23205102.3931.662161.922221.108721.1081
1USD0.940150.811655183.10751.34911.560180.917.1325
1INR0.01131260.009766330.012032610.01623320.01877310.01082930.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Mauritian Rupee
1 ARS0.12818 MUR
5 ARS0.64089 MUR
10 ARS1.28179 MUR
20 ARS2.56358 MUR
50 ARS6.40895 MUR
100 ARS12.81790 MUR
250 ARS32.04475 MUR
500 ARS64.08950 MUR
1000 ARS128.17900 MUR
2000 ARS256.35800 MUR
5000 ARS640.89500 MUR
10000 ARS1281.79000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Argentine Peso
1 MUR7.80160 ARS
5 MUR39.00800 ARS
10 MUR78.01600 ARS
20 MUR156.03200 ARS
50 MUR390.08000 ARS
100 MUR780.16000 ARS
250 MUR1950.40000 ARS
500 MUR3900.80000 ARS
1000 MUR7801.60000 ARS
2000 MUR15603.20000 ARS
5000 MUR39008.00000 ARS
10000 MUR78016.00000 ARS