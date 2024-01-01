100 روبية موريشية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل MUR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
1,819.37 ars

1.00000 MUR = 18.19370 ARS

Mid-market exchange rate at 17:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Argentine Peso
1 MUR18.19370 ARS
5 MUR90.96850 ARS
10 MUR181.93700 ARS
20 MUR363.87400 ARS
50 MUR909.68500 ARS
100 MUR1819.37000 ARS
250 MUR4548.42500 ARS
500 MUR9096.85000 ARS
1000 MUR18193.70000 ARS
2000 MUR36387.40000 ARS
5000 MUR90968.50000 ARS
10000 MUR181937.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Mauritian Rupee
1 ARS0.05496 MUR
5 ARS0.27482 MUR
10 ARS0.54964 MUR
20 ARS1.09928 MUR
50 ARS2.74821 MUR
100 ARS5.49641 MUR
250 ARS13.74103 MUR
500 ARS27.48205 MUR
1000 ARS54.96410 MUR
2000 ARS109.92820 MUR
5000 ARS274.82050 MUR
10000 ARS549.64100 MUR