ألف بيزو أرجنتيني إلى روبية موريشية

تحويل ARS إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٢١٫٢١ mur

1.00000 ARS = 0.12121 MUR

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Mauritian Rupee
1 ARS0.12121 MUR
5 ARS0.60606 MUR
10 ARS1.21213 MUR
20 ARS2.42426 MUR
50 ARS6.06065 MUR
100 ARS12.12130 MUR
250 ARS30.30325 MUR
500 ARS60.60650 MUR
1000 ARS121.21300 MUR
2000 ARS242.42600 MUR
5000 ARS606.06500 MUR
10000 ARS1212.13000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Argentine Peso
1 MUR8.24994 ARS
5 MUR41.24970 ARS
10 MUR82.49940 ARS
20 MUR164.99880 ARS
50 MUR412.49700 ARS
100 MUR824.99400 ARS
250 MUR2062.48500 ARS
500 MUR4124.97000 ARS
1000 MUR8249.94000 ARS
2000 MUR16499.88000 ARS
5000 MUR41249.70000 ARS
10000 MUR82499.40000 ARS