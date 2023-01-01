بيزو أرجنتيني إلى كولون سلفادوري

تحويل ARS إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
25.02 svc

1.00000 ARS = 0.02502 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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ARS إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.41061.435021.659230.9571518.2228
1GBP1.1582811.23205102.4081.662221.921921.1086521.1079
1USD0.940150.811655183.121.349151.559940.899917.1323
1INR0.01131090.009764860.012030810.01623140.01876730.01082650.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / كولون سلفادوري
1 ARS0.02502 SVC
5 ARS0.12508 SVC
10 ARS0.25015 SVC
20 ARS0.50030 SVC
50 ARS1.25075 SVC
100 ARS2.50151 SVC
250 ARS6.25377 SVC
500 ARS12.50755 SVC
1000 ARS25.01510 SVC
2000 ARS50.03020 SVC
5000 ARS125.07550 SVC
10000 ARS250.15100 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Argentine Peso
1 SVC39.97580 ARS
5 SVC199.87900 ARS
10 SVC399.75800 ARS
20 SVC799.51600 ARS
50 SVC1998.79000 ARS
100 SVC3997.58000 ARS
250 SVC9993.95000 ARS
500 SVC19987.90000 ARS
1000 SVC39975.80000 ARS
2000 SVC79951.60000 ARS
5000 SVC199879.00000 ARS
10000 SVC399758.00000 ARS