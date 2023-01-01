بيزو أرجنتيني إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل ARS إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٠٤٫٥٥ nio

1.00000 ARS = 0.10455 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 3:33 UTC
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ARS إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41211.435041.659440.9572518.2241
1GBP1.1583511.2321102.4091.662231.922151.1088321.1092
1USD0.94010.811622183.11751.34911.560060.8999517.1327
1INR0.01131070.009764760.012031210.01623120.01876940.01082740.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / نيكاراغوا كوردوبا
1 ARS0.10455 NIO
5 ARS0.52275 NIO
10 ARS1.04549 NIO
20 ARS2.09098 NIO
50 ARS5.22745 NIO
100 ARS10.45490 NIO
250 ARS26.13725 NIO
500 ARS52.27450 NIO
1000 ARS104.54900 NIO
2000 ARS209.09800 NIO
5000 ARS522.74500 NIO
10000 ARS1045.49000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Argentine Peso
1 NIO9.56491 ARS
5 NIO47.82455 ARS
10 NIO95.64910 ARS
20 NIO191.29820 ARS
50 NIO478.24550 ARS
100 NIO956.49100 ARS
250 NIO2391.22750 ARS
500 NIO4782.45500 ARS
1000 NIO9564.91000 ARS
2000 NIO19129.82000 ARS
5000 NIO47824.55000 ARS
10000 NIO95649.10000 ARS