ألف بيزو أرجنتيني إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل ARS إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
100.58 nio

1.00000 ARS = 0.10058 NIO

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / نيكاراغوا كوردوبا
1 ARS0.10058 NIO
5 ARS0.50288 NIO
10 ARS1.00576 NIO
20 ARS2.01152 NIO
50 ARS5.02880 NIO
100 ARS10.05760 NIO
250 ARS25.14400 NIO
500 ARS50.28800 NIO
1000 ARS100.57600 NIO
2000 ARS201.15200 NIO
5000 ARS502.88000 NIO
10000 ARS1005.76000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Argentine Peso
1 NIO9.94276 ARS
5 NIO49.71380 ARS
10 NIO99.42760 ARS
20 NIO198.85520 ARS
50 NIO497.13800 ARS
100 NIO994.27600 ARS
250 NIO2485.69000 ARS
500 NIO4971.38000 ARS
1000 NIO9942.76000 ARS
2000 NIO19885.52000 ARS
5000 NIO49713.80000 ARS
10000 NIO99427.60000 ARS