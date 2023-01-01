بيزو أرجنتيني إلى ريال عماني

تحويل ARS إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٫١٠٠ omr

1.00000 ARS = 0.00110 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
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ARS إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.39031.435091.659310.9572518.2237
1GBP1.1583511.2322102.3921.662421.922161.1088321.1105
1USD0.94010.811557183.0971.349151.559940.8999517.1324
1INR0.01131350.009766380.012034110.01623580.01877250.01083010.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الريال العماني
1 ARS0.00110 OMR
5 ARS0.00550 OMR
10 ARS0.01100 OMR
20 ARS0.02200 OMR
50 ARS0.05500 OMR
100 ARS0.11000 OMR
250 ARS0.27500 OMR
500 ARS0.55001 OMR
1000 ARS1.10002 OMR
2000 ARS2.20004 OMR
5000 ARS5.50010 OMR
10000 ARS11.00020 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Argentine Peso
1 OMR909.07400 ARS
5 OMR4545.37000 ARS
10 OMR9090.74000 ARS
20 OMR18181.48000 ARS
50 OMR45453.70000 ARS
100 OMR90907.40000 ARS
250 OMR227268.50000 ARS
500 OMR454537.00000 ARS
1000 OMR909074.00000 ARS
2000 OMR1818148.00000 ARS
5000 OMR4545370.00000 ARS
10000 OMR9090740.00000 ARS