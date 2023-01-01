بيزو أرجنتيني إلى دينار كويتي

تحويل ARS إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٠٫٨٨٣ kwd

1.00000 ARS = 0.00088 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:32 UTC
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ARS إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.38511.435021.659360.9572518.2229
1GBP1.1582811.23205102.3781.662221.922071.1087621.108
1USD0.940150.811655183.0961.349151.560060.917.1324
1INR0.01131410.009767680.012034310.0162360.01877420.01083080.206176

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Kuwaiti Dinar
1 ARS0.00088 KWD
5 ARS0.00441 KWD
10 ARS0.00883 KWD
20 ARS0.01765 KWD
50 ARS0.04413 KWD
100 ARS0.08826 KWD
250 ARS0.22064 KWD
500 ARS0.44128 KWD
1000 ARS0.88256 KWD
2000 ARS1.76513 KWD
5000 ARS4.41282 KWD
10000 ARS8.82565 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Argentine Peso
1 KWD1133.06000 ARS
5 KWD5665.30000 ARS
10 KWD11330.60000 ARS
20 KWD22661.20000 ARS
50 KWD56653.00000 ARS
100 KWD113306.00000 ARS
250 KWD283265.00000 ARS
500 KWD566530.00000 ARS
1000 KWD1133060.00000 ARS
2000 KWD2266120.00000 ARS
5000 KWD5665300.00000 ARS
10000 KWD11330600.00000 ARS