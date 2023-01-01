5 بيزو أرجنتيني إلى دينار كويتي

تحويل ARS إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٥ ars
٠٫٠٠٤ kwd

1.00000 ARS = 0.00085 KWD

Mid-market exchange rate at 21:51
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine pesos

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Argentine Peso / Kuwaiti Dinar
1 ARS0.00085 KWD
5 ARS0.00424 KWD
10 ARS0.00848 KWD
20 ARS0.01695 KWD
50 ARS0.04239 KWD
100 ARS0.08477 KWD
250 ARS0.21193 KWD
500 ARS0.42385 KWD
1000 ARS0.84771 KWD
2000 ARS1.69542 KWD
5000 ARS4.23854 KWD
10000 ARS8.47708 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Argentine Peso
1 KWD1179.65000 ARS
5 KWD5898.25000 ARS
10 KWD11796.50000 ARS
20 KWD23593.00000 ARS
50 KWD58982.50000 ARS
100 KWD117965.00000 ARS
250 KWD294912.50000 ARS
500 KWD589825.00000 ARS
1000 KWD1179650.00000 ARS
2000 KWD2359300.00000 ARS
5000 KWD5898250.00000 ARS
10000 KWD11796500.00000 ARS