بيزو أرجنتيني إلى كواشا زامبي

تحويل ARS إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٥٩٫٧٢ zmw

1.00000 ARS = 0.05972 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ARS إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 ZMW
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41741.435141.659440.957218.2235
1GBP1.1583511.23205102.4111.662281.922071.1087721.1077
1USD0.94010.811655183.12251.34921.560060.899917.1322
1INR0.011310.009764570.012030410.01623150.01876820.01082620.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / زيميو
1 ARS0.05972 ZMW
5 ARS0.29858 ZMW
10 ARS0.59716 ZMW
20 ARS1.19433 ZMW
50 ARS2.98582 ZMW
100 ARS5.97163 ZMW
250 ARS14.92907 ZMW
500 ARS29.85815 ZMW
1000 ARS59.71630 ZMW
2000 ARS119.43260 ZMW
5000 ARS298.58150 ZMW
10000 ARS597.16300 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Argentine Peso
1 ZMW16.74590 ARS
5 ZMW83.72950 ARS
10 ZMW167.45900 ARS
20 ZMW334.91800 ARS
50 ZMW837.29500 ARS
100 ZMW1674.59000 ARS
250 ZMW4186.47500 ARS
500 ZMW8372.95000 ARS
1000 ZMW16745.90000 ARS
2000 ZMW33491.80000 ARS
5000 ZMW83729.50000 ARS
10000 ZMW167459.00000 ARS