بيزو أرجنتيني إلى ريال قطري

تحويل ARS إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
10.42 qar

1.00000 ARS = 0.01042 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.39031.435091.659310.9572518.2237
1GBP1.1583511.2322102.3921.662421.922161.1088321.1105
1USD0.94010.811557183.0971.349151.559940.8999517.1324
1INR0.01131350.009766380.012034110.01623580.01877250.01083010.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الريال القطري
1 ARS0.01042 QAR
5 ARS0.05208 QAR
10 ARS0.10416 QAR
20 ARS0.20832 QAR
50 ARS0.52080 QAR
100 ARS1.04160 QAR
250 ARS2.60400 QAR
500 ARS5.20800 QAR
1000 ARS10.41600 QAR
2000 ARS20.83200 QAR
5000 ARS52.08000 QAR
10000 ARS104.16000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Argentine Peso
1 QAR96.00590 ARS
5 QAR480.02950 ARS
10 QAR960.05900 ARS
20 QAR1920.11800 ARS
50 QAR4800.29500 ARS
100 QAR9600.59000 ARS
250 QAR24001.47500 ARS
500 QAR48002.95000 ARS
1000 QAR96005.90000 ARS
2000 QAR192011.80000 ARS
5000 QAR480029.50000 ARS
10000 QAR960059.00000 ARS