Аргентинское песо (ARS)
Название валюты
Аргентинское песо
Символ валюты
$
Обменный курс для ARS
|USD
|AUD
|CAD
|EUR
|NAD
|SGD
|ZAR
|GBP
|Из ARS
|0.00108
|0.00161
|0.00148
|0.00099
|0.01968
|0.00145
|0.01968
|0.00083
|В ARS
|923.36800
|622.02700
|674.95200
|1008.96000
|50.80350
|688.54100
|50.80350
|1198.67000
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