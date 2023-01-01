بيزو أرجنتيني إلى درام أرميني

تحويل ARS إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٬١٠٣٫٩٢ amd

1.00000 ARS = 1.10392 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:24 UTC
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ARS إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0632588.39751.434751.659120.957118.2186
1GBP1.1584811.23165102.3981.661991.92191.1087821.1041
1USD0.940550.811919183.1391.34941.560430.9001517.1348
1INR0.01131250.00976580.01202810.01623060.01876890.0108270.206098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

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ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / درام أرمينية
1 ARS1.10392 AMD
5 ARS5.51960 AMD
10 ARS11.03920 AMD
20 ARS22.07840 AMD
50 ARS55.19600 AMD
100 ARS110.39200 AMD
250 ARS275.98000 AMD
500 ARS551.96000 AMD
1000 ARS1103.92000 AMD
2000 ARS2207.84000 AMD
5000 ARS5519.60000 AMD
10000 ARS11039.20000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Argentine Peso
1 AMD0.90587 ARS
5 AMD4.52933 ARS
10 AMD9.05866 ARS
20 AMD18.11732 ARS
50 AMD45.29330 ARS
100 AMD90.58660 ARS
250 AMD226.46650 ARS
500 AMD452.93300 ARS
1000 AMD905.86600 ARS
2000 AMD1811.73200 ARS
5000 AMD4529.33000 ARS
10000 AMD9058.66000 ARS