بيزو أرجنتيني إلى تالا ساموي

تحويل ARS إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
7.90 wst

1.00000 ARS = 0.00790 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 2:20 UTC
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ARS إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0637588.42421.435161.659390.957318.2243
1GBP1.1582811.23215102.4221.662361.922081.1088221.1093
1USD0.940050.811589183.1251.349151.559940.8999517.1321
1INR0.01130910.009763480.012030110.01623040.01876620.01082650.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Samoan Tala
1 ARS0.00790 WST
5 ARS0.03948 WST
10 ARS0.07895 WST
20 ARS0.15791 WST
50 ARS0.39476 WST
100 ARS0.78953 WST
250 ARS1.97382 WST
500 ARS3.94764 WST
1000 ARS7.89529 WST
2000 ARS15.79058 WST
5000 ARS39.47645 WST
10000 ARS78.95290 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Argentine Peso
1 WST126.65800 ARS
5 WST633.29000 ARS
10 WST1266.58000 ARS
20 WST2533.16000 ARS
50 WST6332.90000 ARS
100 WST12665.80000 ARS
250 WST31664.50000 ARS
500 WST63329.00000 ARS
1000 WST126658.00000 ARS
2000 WST253316.00000 ARS
5000 WST633290.00000 ARS
10000 WST1266580.00000 ARS