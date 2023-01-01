بيزو أرجنتيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل ARS إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
10.88 ils

1.00000 ARS = 0.01088 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 3:29 UTC
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ARS إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0634588.34821.434811.659310.9572518.223
1GBP1.1584811.2319102.3431.662081.922141.1089621.1095
1USD0.940350.811754183.0771.34921.560310.900117.1357
1INR0.01131880.009771110.01203710.01624040.01878140.01083450.206263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Israeli New Sheqel
1 ARS0.01088 ILS
5 ARS0.05441 ILS
10 ARS0.10882 ILS
20 ARS0.21764 ILS
50 ARS0.54409 ILS
100 ARS1.08819 ILS
250 ARS2.72047 ILS
500 ARS5.44095 ILS
1000 ARS10.88190 ILS
2000 ARS21.76380 ILS
5000 ARS54.40950 ILS
10000 ARS108.81900 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Argentine Peso
1 ILS91.89570 ARS
5 ILS459.47850 ARS
10 ILS918.95700 ARS
20 ILS1837.91400 ARS
50 ILS4594.78500 ARS
100 ILS9189.57000 ARS
250 ILS22973.92500 ARS
500 ILS45947.85000 ARS
1000 ILS91895.70000 ARS
2000 ILS183791.40000 ARS
5000 ILS459478.50000 ARS
10000 ILS918957.00000 ARS