بيزو أرجنتيني إلى دينار مقدوني

تحويل ARS إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٦٣٫٩٤ mkd

1.00000 ARS = 0.16394 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.39731.434971.659490.957218.223
1GBP1.1582811.23205102.3931.662161.922221.108721.1081
1USD0.940150.811655183.10751.34911.560180.917.1325
1INR0.01131260.009766330.012032610.01623320.01877310.01082930.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دينار مقدوني
1 ARS0.16394 MKD
5 ARS0.81969 MKD
10 ARS1.63938 MKD
20 ARS3.27876 MKD
50 ARS8.19690 MKD
100 ARS16.39380 MKD
250 ARS40.98450 MKD
500 ARS81.96900 MKD
1000 ARS163.93800 MKD
2000 ARS327.87600 MKD
5000 ARS819.69000 MKD
10000 ARS1639.38000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Argentine Peso
1 MKD6.09987 ARS
5 MKD30.49935 ARS
10 MKD60.99870 ARS
20 MKD121.99740 ARS
50 MKD304.99350 ARS
100 MKD609.98700 ARS
250 MKD1524.96750 ARS
500 MKD3049.93500 ARS
1000 MKD6099.87000 ARS
2000 MKD12199.74000 ARS
5000 MKD30499.35000 ARS
10000 MKD60998.70000 ARS