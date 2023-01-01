1 بيزو أرجنتيني إلى دينار مقدوني

تحويل ARS إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١ ars
٠٫١٦ mkd

1.00000 ARS = 0.15690 MKD

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دينار مقدوني
1 ARS0.15690 MKD
5 ARS0.78448 MKD
10 ARS1.56895 MKD
20 ARS3.13790 MKD
50 ARS7.84475 MKD
100 ARS15.68950 MKD
250 ARS39.22375 MKD
500 ARS78.44750 MKD
1000 ARS156.89500 MKD
2000 ARS313.79000 MKD
5000 ARS784.47500 MKD
10000 ARS1568.95000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Argentine Peso
1 MKD6.37368 ARS
5 MKD31.86840 ARS
10 MKD63.73680 ARS
20 MKD127.47360 ARS
50 MKD318.68400 ARS
100 MKD637.36800 ARS
250 MKD1593.42000 ARS
500 MKD3186.84000 ARS
1000 MKD6373.68000 ARS
2000 MKD12747.36000 ARS
5000 MKD31868.40000 ARS
10000 MKD63736.80000 ARS