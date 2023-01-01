بيزو أرجنتيني إلى سول بيروفي

تحويل ARS إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٠٫٦٤ pen

1.00000 ARS = 0.01064 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.39031.435091.659310.9572518.2237
1GBP1.1583511.2322102.3921.662421.922161.1088321.1105
1USD0.94010.811557183.0971.349151.559940.8999517.1324
1INR0.01131350.009766380.012034110.01623580.01877250.01083010.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Peruvian Nuevo Sol
1 ARS0.01064 PEN
5 ARS0.05319 PEN
10 ARS0.10639 PEN
20 ARS0.21277 PEN
50 ARS0.53192 PEN
100 ARS1.06385 PEN
250 ARS2.65963 PEN
500 ARS5.31925 PEN
1000 ARS10.63850 PEN
2000 ARS21.27700 PEN
5000 ARS53.19250 PEN
10000 ARS106.38500 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Argentine Peso
1 PEN93.99850 ARS
5 PEN469.99250 ARS
10 PEN939.98500 ARS
20 PEN1879.97000 ARS
50 PEN4699.92500 ARS
100 PEN9399.85000 ARS
250 PEN23499.62500 ARS
500 PEN46999.25000 ARS
1000 PEN93998.50000 ARS
2000 PEN187997.00000 ARS
5000 PEN469992.50000 ARS
10000 PEN939985.00000 ARS