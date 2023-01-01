بيزو أرجنتيني إلى سول بيروفي
تحويل ARS إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى سول بيروفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Argentine peso
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Argentine Peso
|1 PEN
|93.99850 ARS
|5 PEN
|469.99250 ARS
|10 PEN
|939.98500 ARS
|20 PEN
|1879.97000 ARS
|50 PEN
|4699.92500 ARS
|100 PEN
|9399.85000 ARS
|250 PEN
|23499.62500 ARS
|500 PEN
|46999.25000 ARS
|1000 PEN
|93998.50000 ARS
|2000 PEN
|187997.00000 ARS
|5000 PEN
|469992.50000 ARS
|10000 PEN
|939985.00000 ARS